七夕情人節即將到來，華航要帶旅客高空放閃獻愛，將於8月22日推出「浪漫七夕、愛在華航」活動，8月14日09：00起，即可在合作旅行社(康福、雄獅、易遊網及山富旅行社)購票，兩人同行經濟艙每人7,374元，另售有4組商務艙，每人8,899元。

華航在七夕情人節前夕，要帶著旅客搭上737-800機型、班號CI-2099 (愛你久久)的60周年彩繪機甜蜜環島一周，下午3時15分從桃園機場出發，航程行經石垣島、恆春、綠島及宜蘭，時間約2小時。「浪漫七夕、愛在華航」活動包括有限定版空中情人下午茶、比利時皇室御用巧克力及雙人門市下午茶體驗券、豪華商務艙盥洗包、機上免稅品情人專屬限定套組77折，若於網路預購免稅品，不限金額即贈送價值1,980元的Kellykiwi行李保護套；另外還有機上隱藏版驚喜、台北諾富特華航桃園機場飯店晚餐等，並提供飯店優惠住宿加價。

華航不僅是旅遊專家，更是情人節禮品購物大師，無法出國度假的七夕，華航eMall 8月20日推促銷，蒐羅世界各地美物，讓消費者在為情人挑選禮物表達愛意的同時，也能同步享受環遊世界的樂趣，包括來自「法國頂級FAUCHON片裝牛奶及黑巧克力禮盒」、「義大利的佛羅倫斯花之女神美藝皂」、「瑞士TravelMall 3D專利按壓充氣頸枕」、「摩洛哥優油旅行套組」、「埃及神奇霜」、「韓國Vely Vely綠茶冰肌面膜」、「悅榕泰國麵包花旅行必備組」、「台灣咚ㄘ咚ㄘ竹喇叭」，以及超熱賣「中華航空輕薄款飛行夾克」、「華航環遊世界爆米花禮盒」等，都是推薦的理想商品。

8月20日至31日凡於eMall單筆消費滿6,000元，即可獲台北諾富特華航桃園機場飯店In Balance SPA芳療館抵用券兩張(共價值1,000元)，總計150份；另外同時間，華航官方Facebook貼文也將有情人節抽獎活動，獎品包括華航推薦的環遊世界禮品及彩蛋商品，數量有限。

(中時 )