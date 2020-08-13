暐順麗緻4周年慶特別於凡爾賽西餐廳推出「美國美食節」，18盎司超大分量的戰斧牛排，要讓客人大口吃肉1次滿足。（陳育賢攝）

暐順麗緻4周年慶特別於凡爾賽西餐廳及聖香樓中餐廳分別推出「美國美食節」及「夏序鮮果宴」。（陳育賢攝）

暐順麗緻暑假期間住房率回到7成，10月連假住房率更達8成。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

暐順麗緻即日起至8月31日推出周年慶活動，當日餐飲消費滿2000元，即可獲得3000元現金抵用券1本。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

新冠肺炎疫情重創全台觀光產業，暐順麗緻文旅今年2至5月整體業績平均下滑4成，中央與地方為了振興旅遊景氣，除了中央有安旅補助、竹市府也於7月加碼6000份500元「好玩券」，有效帶動新竹國旅市場，暑假期間住房率已回到7成。

暐順麗緻文旅市場傳播部副理趙歆宜表示，暐順麗緻6至8月期間，整體業績明顯成長，住房率高達7成，加上暑假期間連帶助長住房人潮，每逢假日早已訂滿，目前已預訂至10月連假，住房率達8成。

為感謝消費者對暐順麗緻的支持，8月適逢暐順麗緻開幕4周年，即日起特別加碼於中西餐廳消費滿2000元，可再獲得3000元現金抵用券，可折抵房價與餐費。

趙歆宜說，8月起，凡爾賽西餐廳特別推出「美國美食節」饗食優惠，聖香樓中餐廳也推出「夏序鮮果宴」，讓老饕嘗盡經典異國料理，即使無法出國也能品嘗到異國美食。

其中，凡爾賽西餐廳的「美國美食節」有蒔蘿酪梨拌海鮮、美式牛肉漢堡排，均循美式經典煎、烤、炸的料理手法，推出各式特色美式料理，每份主餐680元起，可點選包括期間限定的主餐「燒烤野人戰斧牛排」等任1項主餐外，還可無限享用半自助餐台。

主廚何政達表示，此次是選用澳洲草飼等級牛種，肉質相較澳洲其它飼養牛種口感更柔嫩，18盎司超大分量的戰斧牛排，要讓客人大口吃肉超滿足。

另，聖香樓中餐廳也輪番推出「夏序鮮果宴」，以多款當季當地鮮果入饌，將傳統老菜注入新的思維、創意和色彩，其中「水梨燉瑤柱子排 」堅持使用新竹尖石在地水梨入菜，搭配嚴選國產豬肋排燉煮而成。另還有「鳳梨烤雞腿」、「芒果燻鴨絲」、「火龍果蝦球醃肉捲」等多款創意料理。

暐順麗緻即日起至8月31日推出周年慶活動，當日餐飲消費滿2000元，即可獲得3000元現金抵用券1本。其中提供餐飲抵用券2000元，可至中、西餐廳於下次用餐折抵消費，或是入住飯店時抵用房費1000元。

(中時 )