訂單回流，稼動率已提高到7成，國內平織布大廠得力（1464）董事長葉家銘13日指出，最壞時機已過，產線稼動率已從4、5成提高到7成，下半年的營運，第3季營運將可轉虧為盈，第4季可以回到去年同期水準，呈「季季高」。

受到主要客戶UA、Adidas、Uniqlo銷售衰退影響，得力第2季稅後淨損2.28億元，是2005年第4季以來的最大單季虧損，每股虧損0.6元。

最差的谷底已過，越南、台灣的訂單漸增，不過，得力指出，由於去年基期高，所以，今年全年營收的衰退率還是會有25％左右，但全年還是會賺錢的。

對於先前董事會決議，將停止越南籌設成衣廠的投資，葉家銘指出，得力進行上中下游垂直整合，切入成衣市場的目標不變。這次停止的是自行設廠的計畫。

為縮短投入成衣市場的學習曲線，並把投資金額降到最低，葉家銘指出，得力已經找到一個有經驗的成衣團隊，透過把旗下胚布廠「福發實業」釋股35％的方式，引進該成衣團隊，在合作對象有成衣經驗下，相信對縮短進入成衣市場的學習曲線、減少資本支出，應該是最有利的。

(工商 )