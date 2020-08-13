郭書瑤13日出席唐氏症基金會活動，擔任公益大使的她頂著淺色新髮型亮相，她透露剛殺青《未來媽媽》，想大膽嘗試新髮色。去年和交往一年的以綸分手後，至今單身一年多，日前被週刊直擊和黑衣潮男互動頻頻，被疑是新戀情，她苦笑撇清「真的不是桃花，是認識很久的朋友」，有其他追求者？她無奈說「可能有，結果（報導）這樣一弄，結果斷了我桃花」，對戀情她不強求，「有當然好沒有也沒關係」。

郭書瑤享受單身不孤單，除了跟家人朋友出去走走，自嘲「也會看到我跟不同人約會」，坦言朋友都會幫介紹，被問到未來對象條件？她不諱言「長相還是帥為主，看帥哥是遺傳，從外婆到我媽」，希望個性善良，不要求一定是靈魂伴侶，認為兩個人相處自在就是最好的樣子，俏皮說「有些人談戀愛不一定開心呢」。上月剛過30歲生日，她期許戲劇上挑戰更多角色，替不同族群說故事，此外她也勤練舞，被問到是有發片打算？她笑喊「我想，但沒人找我發片」，盼有機會也能做音樂。

和唐氏症基金會合作公益，郭書瑤從唐寶寶身上學到愛要說出口，「以前我不善於表達，但現在會跟朋友說愛你」，也反省自己做人處事，「不免會有看不順眼、討厭的對象，但要調整自己，去暸解別人，就像唐寶寶愛人沒有理由，這點讓我覺得對人要友善、真心，不要無緣無故不友善或傷害別人」。

唐氏症基金會「愛不囉嗦」13日舉行中秋禮盒發布會，在疫情影響身心障礙者就業難上加難下，宣布在就業寒冬將把販售所有款項用於唐寶寶的工作訓練，並會在下半年陸續成立明倫小作所、愛不囉嗦桃園長庚店，提供更多就業機會。唐氏症基金會強調，今年除了推出好吃、好玩、好有愛的「三好」月來月平安禮盒外，也與鮮一杯、東成醬油聯名推出「月耀五福」、「好運醬臨」禮盒，均可在愛不囉嗦庇護工場、全家、萊爾富、OK、YAHOO超級商城、蝦皮商城等處購買。詳情可上https://reurl.cc/4RkdvL，或訂購專線02-2278-9321洽詢。9月1日前指定禮盒更可享早鳥95折優惠。

郭書瑤呼籲購買唐氏症基金會禮盒支持唐寶寶就業。（唐氏症基金會提供）

郭書瑤直呼唐寶寶比她還會擺姿勢。（唐氏症基金會提供）

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