菲律賓衛生部發布消息稱，截至13日下午4時，菲律賓新增4002例新冠肺炎確診病例，確診病例累計達14萬7526例。此外，新增死亡病例23例，累計死亡2426例。同時，新增治癒病例1403例，累計治癒人數為7萬0387人。

前一天，菲律賓通報新增93起死亡病例，創下自7月18日以來單日新高。菲律賓為東南亞疫情最嚴重的國家。

俄羅斯總統普丁11日宣布，俄已完成新冠病毒疫苗註冊，成為世界上第一個註冊新冠疫苗的國家。菲律賓總統杜特蒂10日向國民發表電視談話時表示，自願成為第一個親自測試新冠疫苗的人。不過，由於目前俄羅斯並未公布疫苗試驗的相關數據，因此外界對俄新冠疫苗的安全性和有效性存在質疑。

據香港中通社12日報導，菲律賓衛生部副部長Rosario Vergeire表示，菲律賓專家將於12日與開發俄新冠疫苗的加馬列亞流行病學和微生物學國家研究所代表會面，討論可能參與臨床試驗和獲取其研究數據的問題，並將要求提供有關疫苗的「完整檔案」。

Vergeire在簡報中提到了對俄羅斯倉促批准疫苗的擔憂："我們將看看俄方的說法是否屬實」。她說，進行臨床試驗需要當地監管部門的批准。

(中時 )