美國衛生部長阿札爾來台訪問發生口誤事件，引發朝野爭論，綠營強烈否認阿札爾口誤；不過阿札爾11日坦言是「意外發音失誤」。作家顏擇雅認為，擬稿者一定很嫩，可能是阿札爾首次經驗，有點緊張難免。

國民黨台北市議員羅智強指出阿札爾口誤，原本是一無傷大雅的小插曲，綠營卻指鹿為馬，有的說，是「拼音」「發音」的問題；有的說，阿札爾講的「百分之一萬是presidency」，完全發揮了，古時趙高「指鹿為馬」的精神。

作家顏擇雅認為，「是把 Excellency 錯講成 Presidency」，擬稿者一定很嫩，又沒人幫他修改，所以 Azar 第一句就無法照稿念，才會有今天的誤會。

不過「美國在台協會」（AIT）嗣後在臉書貼出阿札爾談話稿，「謝謝蔡總統今天歡迎我到訪台灣，能夠在這裡傳達美國對台灣的強力支持和友誼是我誠摯的榮幸。」」

顏擇雅嗣後表示，要講解正確英文是容易的。要講解一位英語為母語的人為何講錯卻不可能有正確答案。人在疲倦時，職司文法造句的腦部本就運作變差。所謂 Freudian slip (佛洛伊德式口誤)，則是很多念頭在腦中交錯閃爍，有意識或無意識的，經常本人也不知為何講錯。

顏擇雅分析，細聽後面阿札爾提到President Tsai 時，有時頓一下，這發音對他有些生疏與困難，也有可能想到開始時好像唸錯了，心裡凜了一下。畢竟衞生部長多半面對國內事務，出國多半面對專業的對口。代表總統面對他國總統，可能是阿札爾首次經驗，再者大家都帶口罩，如臨大敵，有點緊張難免。

(中時新聞網)