台南市連續9年辦理「原民小子夏令營」，於今日（13）辦理結業式。（李宜杰攝）

為了豐富原民學生暑假生活，同時也傳承族語，台南市政府教育局連續9年辦理「原民小子夏令營」，並於今日（13）辦理結業式。今年活動自7月20日開跑，8月14日結束，為期4周，精彩活動深受好評。

教育局表示，每年活動都會安排3天2夜的部落體驗營，今年至南投親愛部落，體驗賽德克文化，包括命名、木杵搗麻糬、赤腳溯溪、狩獵與射箭等，不僅孩子們體驗超好玩暑假，同時也保存文化。

教育局則說，夏令營每日上午學習族語，下午則安排學習各族群文化，如：族語繪本、藝術創作及飲食文化等。而部落體驗活動則包括：製作麻糬與獵人餐包、製作陷阱及學習射箭，同時也認識雞血藤、鬼針草的意義，讓文化學習更加貼近真實。

泛泰雅班老師蔡吳美玉（Bika-masu）表示，部落3天行程充滿感動，學生們完全沉浸在賽德克文化，有小米製作、舞蹈，尤其是營火夜晚精彩表演，展現了族人團結、融合文化的舞蹈，是感動無比、完美的夏令營。

(中時 )