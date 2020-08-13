參加八里愛心體驗營的學童體驗在床上被換尿片。（葉書宏攝）

參加八里愛心體驗營的學童透過轉移位機從床上到輪椅上。（葉書宏攝）

漫漫暑假學生何處去？板橋社福中心13日帶領30位弱勢學童到八里愛心教養院體驗身心障礙者的一日生活，學童原本嘰嘰喳喳懷著興奮的心情，直到親身體驗身障者各種不便和挑戰，才收起笑容，對這群在逆境中不屈不撓的院生，豎起大拇指。

院生阿翰先天患有腦性麻痺，4歲時與同樣患有腦性麻痺的弟弟送至教養院。阿翰從小就懂事乖巧，聽從阿嬤的話，在院生活期間幫忙照顧弟弟，他在治療師的建議下參加了地板滾球社，比賽中常獲佳績，在國際邀請賽更被韓國教練稱讚大有可為。

阿翰在高中畢業後仍苦讀考進臺北海洋科技大學，希望有朝一日能超越困境，培養一技之長，讓心疼他的阿嬤能夠頤養天年。阿翰獲悉參加營隊的學童來自弱勢家庭，因此在擔任「地板滾球大賽」關主時，分享自己的故事，勉勵學童。學童們看到阿翰雖然肢體僵硬，脊椎嚴重變形，卻比他們都能夠精準地瞄球、滾球，紛紛為他加油。

學童一一進行「下床達人」和「身心障礙COSPLAY」闖關，體驗身障者下床原來是這麼困難，必須透過轉移位等，才能下床換到輪椅，有些多重障礙者，因肢體僵硬或無力，甚至必須藉由副木和約束帶才能固定四肢，讓學童們感觸很深，收起嬉鬧轉而敬佩院生。

板橋社福中心督導張仙崎表示，參加暑期營隊者多為經濟弱勢或單親家庭的子女，透過這次營隊的體驗和交流，讓學童培養同理心、關懷心及包容心，也更珍惜自己所擁有的，將來有機會翻轉，也能幫助別人。

新北市立八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，一日身障體驗營已邁入第二年，為創造院生們更多自我展現，以增強自信心，也歡迎學校或社福團體彼此相互學習成長，共創美好、愛心的社會環境。

(中時 )