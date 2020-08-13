雖然台灣到7月底為止創下沒有颱風侵擾的紀錄，但8月短短10天內，就已經有4個颱風接力生成，對此，氣象專家賈新興坦言，這個颱風的爆發期確實沒有預測到。

賈新興在臉書上表示，整理出過去颱風在8/1-8/10這段時間生成數量，可以發現，1995年的這段期間生成5個颱風數量最多，其次就是今年有4個颱風生成，他提到，這10天的颱風生成中位數是2個，而今年的8/1-8/10生成數明顯偏多，確實是颱風生成爆發期，大概只在7月底時的預測，提到8/8-8/13的一小波。

賈新興指出，從7月中至11月中，歷年每10天的颱風生成數，利用盒鬚圖的方式來呈現，7/21-7/31大致上是西北太平洋颱風生成時間點，這段時間的颱風生成中位數則是2個，也就是說這期間的每個10天，若有大於、等於3個颱風都算是異常偏多；而9月之後的每10天，若有颱風生成大於、等於2個也算異常偏多。

颱風生成時間分布。（摘自賈新興臉書）

另外，賈新興也表示，今年這幾個颱風生成的位置都非常接近家門口，這樣的氣候趨勢最早在6月19日就提到熱帶海溫有偏冷的跡象要留意。

(中時新聞網)