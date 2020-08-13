遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）13日公布第二季與上半年營運成績，第二季獲利7,685萬元，較去年同期成長82％，也較上季成長87％。展望下半年，宇峻將推出一款單機遊戲、一款代理以及一款自製遊戲，同時也力拚《三國群英傳M》的海外授權，下半年營運表現樂觀看待。

宇峻第二季營收4.34億元，較上季增13.3％，較去年同期則大增77.8％。第二季每股盈餘1.69元，優於上季的0.99元，也優於去年同期的1.02元。

宇峻第二季獲利成長，主要是因為有旗下重量級遊戲《三國群英傳M》完整貢獻單季營收所致，加上第二季行銷費用下降。此外，在業外部分，宇峻第一季受到全球金融市場波動導致認列虧損1,300萬，第二季金融資產價格回升，業外轉虧為盈，小幅獲利984.8萬元。在業內外挹注之下，宇峻第二季整體表現亮眼。

累計上半年宇峻營收8.18億元，較去年同期成長57.6％。上半年獲利1.18億元，較去年同期成長27.7％；每股盈餘2.58元，優於去年同期表現。

展望下半年，除《三國群英傳M》推出改版刺激玩家消費以外，下半年還有《七大罪》、《潘朵拉的迴響》等兩款手機遊戲、單機版《三國群英傳》第八代將推出，樂觀看下半年營運表現。

宇峻表示，《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，該遊戲5月時已在日本推出，該遊戲為結合美少女與軍武的回合制動作遊戲，不過該遊戲在台灣推出之後可以為宇峻帶來多少營收，還要看推出後市場反映以及排名表現為定。

不過，《三國群英傳M》今年原訂要至中國大陸市場發行，但上半年受到疫情攪局，與當地業者商談的時程都往後遞延，目前仍在與當地代理商討論中。

宇峻董事長劉信先前在股東會上曾表示，中國大陸目前仍然限縮遊戲版號發放，市場不確定性比較高，因此《三國群英傳M》會先轉至東南亞、日本推出，特別是三國群英傳IP在端遊時代於日本、東南亞都累積了一定的知名度，因此往這兩個區域推廣也很適合，最快預期明年初就至海外營運。

(工商 )