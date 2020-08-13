新北市今(13)日舉辦「新北電商學院成立記者會暨說明會」，號召亞馬遜全球開店、eBay、SHOPLINE、PChome商店街等20家國內外各大電商業者組成新北電商顧問團，透過E-A-S-Y輔導模組，提供在金流、平台、行銷、公關、物流等各項經營電商所需資源的媒合與發展策略建議，提升企業數位與電商銷售能力，讓新北企業運用新銷售模式拓展宅經濟市場。

新北副市長吳明機表示，今年因新冠肺炎疫情改變民眾生活型態及消費習慣，網路消費大幅增加，為協助新北企業增強經營體質，特別成立「新北電商學院」，透過E-A-S-Y輔導模組，以8堂免費系列課程的「教育訓練」(Education)、一對一專業顧問解答的「諮詢服務」(Advisory)、帶你邊做邊學的「企業輔導」(Support)，以及成功案例分享的「世代轉型」(Youth)四大主軸，為企業找方案、學技術、上架銷售等營銷一條龍的輔導服務，系統性協助新北企業應用電商拓展虛擬通路，讓企業進入電商變得好EASY！

台灣網商協會張藤耀會長表示，因疫情影響讓企業更加認知到電子商務發展的重要性，企業面對轉型議題，需先改變思維並親自學習，從公司內部轉型做起。新北市這次成立「新北電商學院」，協助新北企業解決數位轉型面臨的困難，透過完整的輔導方案，提供企業最實際的協助。

(科技)