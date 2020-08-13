空服員常有短暫浪漫嗎？教你馬上了解飛機上秘密用語

近來新冠肺炎境外移入病例頻傳，搭乘飛機安不安全再度成為眾人關注焦點，一般認為飛機上使用頻率最高的廁所及桌椅最髒，不過空姐出身的網紅「天菜娘娘」在YouTube爆料機上不為人知的秘辛，透露機艙內「Crew Meal」潛規則，更直指最髒的地方除了廁所之外，就是機長室，令眾人意外。

天菜娘娘在影片中指出，有時同航班的男組員會吃「Crew Meal」，因此飛機起飛前，曾聽過同事提醒，「小心不要被吃掉」，暗示有的男組員會到外站後，會直接邀空姐到房間「偷吃」，而且通常都是被吃了才知道，對方已婚或已經有女友。

天菜娘娘爆料機上「Crew Meal」潛規則後，意有所指地說，「會吃Crew Meal的人，大多不是想要一段真正的感情」，一般機長都是已婚身分，通常會找看起來比較「嫩」的空姐下手，並直言飛機上最髒的地方除了廁所之外，另一個就是機長室。

(中時新聞網)