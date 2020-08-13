盧秀燕並與學員們舉行座談，由學員分組發表兩天來的職業安全衛生活動心得。（陳世宗攝）

台中市政府為提升青年於就業前的工安意識，及激發青年職安衛認知，勞工局特舉辦「青年職場安全體驗營隊」，透過2天活動，以短期課程安排、實作演練及搭配分組體驗心得競賽等方式；13日市長盧秀燕並與青年當面對談與勉勵，啟發學生職場危害觀念，讓學員化身為職安種子部隊，期許未來能發芽茁壯。

「青年職場安全體驗營隊」，首日到中龍鋼鐵股份有限公司針對「製造業製程安全」、「營造業施工安全」進行現場體驗；透過講師的互動模式，引導學員初步認識職業安全衛生，並搭配教具使學員於安全狀況下體驗職場災害之活動。

盧秀燕說，每年暑假相當重要是學校畢業進入職場的開始，也是打工的旺季，不論是就業型、打工型、實習型，最重視為職場安全；台中市高中職以下約有45萬人，希望藉由活動讓學生提早體驗職場危害，了解安全衛生的重要性，每個人少走一點路、少受一些傷害。

勞工局長吳威志說，大專院校青年因工作經驗與安全衛生意識薄弱，提醒事業單位於僱用青年時，應提供充足的訓練及安全的工作環境，同時藉由本次體驗營提升青年的職場安全衛生概念及防護意識，共同守護未來勞動力的生力軍。

盧秀燕並與學員們舉行座談，由學員分組發表兩天來的職業安全衛生活動心得，並與盧秀燕及吳威志進行意見交流及分享！勞工局強調，這2天的經歷將成為學員日後就業後的寶藏，也替學員們種下職場安全的深刻印象。

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(中時 )