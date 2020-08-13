雖然疫情不再吃緊，但是台東縣私立牧心智能發展中心推出今年中秋節月餅禮盒預購，訂單迄今掛零，員工及18名庇護工廠喜憨兒恐無年終獎金。

牧心每年中秋節都會推出月餅禮盒，由庇護工廠喜憨兒和員工共同製作，由於口碑甚佳，往年都吸引不少民間企業及民眾訂購，往年到這個時候，訂單就有2成左右，但是，今年自5月推出宣傳廣告以來，訂單仍掛零，讓他們很憂心。

牧心主任許秋霞表示，受到疫情衝擊，上半年捐款收入減少400萬元，為維持牧心營運，已動用預備金支應，想不到推出的中秋月餅預購，至今沒有一個訂單，是牧心23年來首次遇到這種情況，可說是雪上加霜。

她說，牧心曾因尼伯特颱風，月餅訂單量有受到影響，但是僅限台東縣，很快就在外縣市企業及善心人士協助下度過難關，但這次疫情影響的是全民，包括捐款和訂購意願都低了。

許秋霞表示，中秋月餅的收入，主要是支付員工和庇護工廠上班的喜憨兒年終獎金，若到9月底前訂單不足，恐發不出年終獎金，請大家幫幫忙。

(中時 )