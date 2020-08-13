彰化縣政府農業處攜手台中區農改場，示範利用「乘坐式割草機、樹枝打碎機」就地破碎葡萄廢棄枝條，再搭配噴灑「木黴菌液肥」，加速田間葡萄廢棄枝條分解並讓樹勢快速恢復，讓農業廢棄資材田間循環再利用。（彰化縣政府農業處提供／謝瓊雲彰化傳真）

從太空菇包上發現的木黴菌，可自製成液肥，既可有效加速廢棄葡萄枝條的分解，還能成為幫助葡萄根系發育、耐潮濕，且幫助吸收養分、促進開花率，好處多多。（陳俊位提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府農業處攜手台中區農改場，示範利用「乘坐式割草機、樹枝打碎機」就地破碎葡萄廢棄枝條，再搭配噴灑「木黴菌液肥」，加速田間葡萄廢棄枝條分解並讓樹勢快速恢復，讓農業廢棄資材田間循環再利用。（陳俊位提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府農業處攜手台中區農改場，示範利用「乘坐式割草機、樹枝打碎機」就地破碎葡萄廢棄枝條，再搭配噴灑「木黴菌液肥」，加速田間葡萄廢棄枝條分解並讓樹勢快速恢復，讓農業廢棄資材田間循環再利用。（陳俊位提供／謝瓊雲彰化傳真）

木黴菌液肥只需要靜置十天就完成製作，可以有效加速廢棄枝條的分解，讓枝條成為植物養分循環再利用，且木黴菌不只能讓根系發展更強壯，還能有效幫助增加磷肥的吸收，讓植物長得更好、開花率提升，長出來的葡萄也更香甜Q彈，好處多多。（陳俊位提供／謝瓊雲彰化傳真）

廢棄枝條打碎加入菌種，變身特製「精力湯」！大村鄉農民游志新近年接受台中農改場輔導，使用木黴菌將廢棄枝條分解自製成液肥，讓葡萄根系頭好壯壯，葡萄不只產量提升2成，果實口感也更香甜Ｑ彈。

彰化縣葡萄種植面積約1200公頃，居全台之冠，正值夏果採收尾聲，農民開始修剪枝條，許多果園產生大量廢棄葡萄藤，數量驚人，早年多採取就地焚燒後掩埋，近年因環保空品管制，露天焚燒將受罰，如何處置成為一大難題。

木黴菌原本是菇類養殖太空包上的綠色汙染源，台中區農業改良場埔里分場長陳俊位10多年前研究發現，夏日豪大雨期間，許多抗淹水耐潮濕的田間作物根系都含有與木黴菌共生的微生物，近年多已技轉有菌種成品販售。

退伍後接手家中葡萄果園已經20多年的游志新，目前種植8分地的葡萄，他將剪除的枝條打碎後，加入木黴菌與糖蜜、奶粉和水靜置10天完成發酵分解，就成了便宜好用的液肥，平均每分地收成2000公斤，產量提升近2成。

陳俊位指出，木黴菌是一種真菌，可加速木質纖維分解，還有助於植物根系發育和磷肥等養分的吸收，促進開花結果率，廢棄枝條分解後的養分，直接在田間循還再利用；多數肥料、資材行都有販售菌種包和提供配方比例，歡迎農民多加利用。

(中時 )