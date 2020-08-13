廢棄枝條打碎加入菌種，變身特製「精力湯」！大村鄉農民游志新近年接受台中農改場輔導，使用木黴菌將廢棄枝條分解自製成液肥，讓葡萄根系頭好壯壯，葡萄不只產量提升2成，果實口感也更香甜Ｑ彈。
彰化縣葡萄種植面積約1200公頃，居全台之冠，正值夏果採收尾聲，農民開始修剪枝條，許多果園產生大量廢棄葡萄藤，數量驚人，早年多採取就地焚燒後掩埋，近年因環保空品管制，露天焚燒將受罰，如何處置成為一大難題。
木黴菌原本是菇類養殖太空包上的綠色汙染源，台中區農業改良場埔里分場長陳俊位10多年前研究發現，夏日豪大雨期間，許多抗淹水耐潮濕的田間作物根系都含有與木黴菌共生的微生物，近年多已技轉有菌種成品販售。
退伍後接手家中葡萄果園已經20多年的游志新，目前種植8分地的葡萄，他將剪除的枝條打碎後，加入木黴菌與糖蜜、奶粉和水靜置10天完成發酵分解，就成了便宜好用的液肥，平均每分地收成2000公斤，產量提升近2成。
陳俊位指出，木黴菌是一種真菌，可加速木質纖維分解，還有助於植物根系發育和磷肥等養分的吸收，促進開花結果率，廢棄枝條分解後的養分，直接在田間循還再利用；多數肥料、資材行都有販售菌種包和提供配方比例，歡迎農民多加利用。
(中時 )
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