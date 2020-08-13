東和鋼鐵Q2稅後淨利7.06億元 年增92.37％ 18:342020/08/13 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東和鋼鐵（2006）Q2業績亮眼，單季稅後淨利7.06億元、年增92.37％，每股EPS為0.70元，累計稅後淨利為11.88億元、年增67.08％，累計每股稅後淨利為1.18元，優於去年同期的0.71元。 (工商 ) #東和鋼鐵 #稅後淨利 #業績亮眼 #單季稅後淨利 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 高毛利防疫產品出貨增 聚陽7月稅前獲利2.92億元 16:202020/08/13 財經 創稅制上路來新高 上半年房地合一稅 大幅成長94％ 04:102020/08/13 財經要聞 中移動H1淨利年減0.5％ 股價漲逾2％ 15:092020/08/13 財經 建大Q2轉盈 下半年續揚 04:102020/08/13 證券．權證 祥碩Q2獲利靚 年增近三倍 04:102020/08/13 證券．權證 和泰車賺翻加薪3％ 04:102020/08/13 財經要聞 樺漢Q2獲利雙增 Q3穩步向上 04:102020/08/13 證券．權證 聯想集團第一財季淨利年增31％ 股價下跌3.7％ 15:292020/08/13 財經 《業績-電腦設備》神基H1稅後淨利11.57億元 每股賺1.98元 15:062020/08/13 財經 《通信網路》疫情來攪 智邦H1獲利不如預期 11:082020/08/13 財經 財經熱門新聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 抖音海外版TikTok為何暴紅 達人曝日進斗金的秘密 - 財經 友人押10張股王下場慘 老謝：大立光該為散戶想想 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 川普封殺陸企的下一步 CNN：阿里巴巴上榜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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