東和鋼鐵（2006）Q2業績亮眼，單季稅後淨利7.06億元、年增92.37％，每股EPS為0.70元，累計稅後淨利為11.88億元、年增67.08％，累計每股稅後淨利為1.18元，優於去年同期的0.71元。

(工商 )

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