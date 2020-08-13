受惠培南針劑產品在新冠肺炎（COVID-19）治療上的臨床需求，松瑞藥（4167）公布上半年稅後盈餘1.14億元，EPS0.42元，不僅擺脫虧損窘狀，也雙創年度歷史新高。

由於美國市場Sandoz與Apotex等主要客戶訂單持續增溫，松瑞藥預期下半年表現將優於上半年，全年度在美國的針劑銷售量至少翻倍成長。

此外，松瑞藥13日董事會中，也通過任用生產副總陳志芳兼任營運長，以強化該公司組織綜效並提升各產線產能，發揮生產潛力。

創立於2004年的松瑞藥，原名展旺，以原料藥抗生素為營運主軸，該公司除了在2017年小賺0.09元外，年年幾乎都出現虧損，因此，今年上半年的獲利對公司指標意義濃厚。

松瑞藥自2019年取得美國厄他培南的藥證後，便增加了第二張門檻極高的針劑藥證。目前全球具有供貨厄他培南針劑至美國市場能力的廠商屈指可數，是為寡佔市場。厄他培南在美國市場的銷售額巔峰達4億美金，全球銷售額更超過6億美金；厄他培南是台灣藥廠所擁有的ANDA藥證中，藥品單價最高、市場規模最大的針劑產品。

松瑞藥表示，美國市場目前處於供不應求的情況，預期下半年的出貨量將倍增，訂單能見度也已拉至明年底；此外，厄他培南第二條產能預計也將於下半年核准後產生營收貢獻，將可持續提升在美國的營收比重，估計下半年營收及獲利皆將挑戰歷史新高。

(工商 )