隨著5G高速行動網路時代的到來，VR虛擬實境的內容、平台與硬體生態在漸趨完善之時，同時也迎來虛擬實境體驗新紀元。HTC（宏達電）今（13）日宣布與技嘉科技（GIGABYTE）合作，在台推出結合VIVE Cosmos系列及首款預先整合VIVE Cosmos虛擬實境系統的VR電競筆記型電腦產品組合－「Cosmos Series x AORUS 15G」，以讓玩家快速進入VR世界！

HTC與技嘉合作推出的「Cosmos Series x AORUS 15G」，搭配 Intel第十代 Core i7 H 系列八核心處理器以及 NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER （Max Q）系列顯示晶片，並配有替VR高階玩家所設計的專屬虛擬實境模式VR mode。

根據統計，2017年全球遊戲產值達1160億美元，預估到2020年遊戲產值將達到1435億美元。這個金額已經遠超過筆電的產值，這意味電玩產業不是PC產業的延伸，而是整個電玩產業，推動著PC產業的提升。為了讓玩家快速進入VR 生態系，HTC於2019年推出了 VIVE Cosmos，作為PC-VR設備的標竿，並成為PC大廠與媒體評斷產品效能的指標之一。但究竟哪一款電腦，能讓 VIVE Cosmos 發揮最好的體驗？透過與電競筆電製造商技嘉科技攜手推出「Cosmos Series x AORUS 15G」，其強大的硬體規格與效能，將帶給消費者一個流暢及更佳沉浸感的體驗。

HTC台灣區總經理 陳柏諭表示：「為了讓玩家能夠擁有更完整的VR體驗，更快速進入VR 世界，以及能讓VIVE Cosmos系列能發揮最佳的體驗成果，我們特別與技嘉科技聯手打造專屬於VR玩家的電競筆電，這不僅是具有最強大效能及絕佳影音體驗的個人電腦，更是未來串連5G世界最佳利器，猶如隨身攜帶未來。」

HTC與技嘉合作推出首款為VIVE Cosmos而生的電競筆電「AORUS 15G」開賣。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

技嘉科技移動產品事業中心副總經理 陳俊丞提到：「GIGABYTE專精於頂級和專業的電競遊戲筆電，而VR遊戲隨著5G世代的到來，以及各家遊戲開發廠的相繼投入，勢必成為驗證筆電實力的重要戰場。HTC是虛擬實境的領導廠商，我們很高興這次能透過AORUS筆記型電腦與HTC合作，在GAMING和CREATOR領域軟硬體結合，於好攜帶的筆電機身內結合真機械軸鍵盤及高更新率電競面板，並搭載技嘉獨家專利的散熱系統及人工智慧軟體引擎，相信在VR的內容運算上一定是如虎添翼。」

一鍵進入「VR 模式」

為了帶給消費者最穩定且完整的VR虛擬實境體驗，HTC 與 GIGABYTE深度整合，經過VIVE與AORUS雙方研發部門反覆測試，找出最適合VR虛擬實境環境的設定與配置；並帶來一鍵開啟「專屬VR 模式」之獨家設計，搭配HTC VIVE、HTC U20 5G 等新世代產品，呈現PC-VR的串流，感受全方位的視聽饗宴。

AI優化VR環境

在效能筆電上有許多繁複的使用模式(Power Scheme)可供選擇，但許多使用者並不清楚這些模式，更遑論在使用哪些特定程式時，該切換到哪種模式。技嘉認為使用者不應該煩惱這些問題 ，為了解決使用者痛點，技嘉推出世界第一台搭載AI人工智慧的效能筆電 。它能夠智慧偵測當下正在執行的程式或遊戲，並經由機器學習給予最佳化的系統設定，包含CPU、GPU及系統風扇。即使筆電沒有接上AC電源，亦能透過AI判定的使用模式，讓使用者擁有最佳的VR遊戲體驗！

全新專業電競外型及客製化鍵盤背光

這次的「Cosmos Series x AORUS 15G」針對專業電競設計全新外型，搭配了全金屬霧面機身、真機械式鍵盤、一體成型設計的觸控板，且觸控板左上配有指紋辨識功能，此外並搭載玩家喜愛的全彩背光鍵盤並客製專屬HTC VIVE圖案及桌布，帶給玩家更酷炫的質感。

「Cosmos Series x AORUS 15G」上市提供15吋高效能版本，即日起至9月30日搭配VIVE Cosmos享組合優惠價新台幣89,890元（原價新台幣93,890元），搭配VIVE Cosmos Elite享組合優惠價新台幣96,890元（原價新台幣100,890元），單機建議售價為新台幣70,990元，今起於HTC專賣店、HTC專櫃門市、VIVE體驗門市及HTC網路商店上市販售。此外，即日起至8月31日於HTC VIVE網路商店選購「Cosmos Series x AORUS 15G」可獲贈HTC VIVE網路商店配件優惠券新台幣1,000元，於HTC專賣店及專櫃門市選購還可搭配振興券加碼活動，再享振興券3,000元可兌換4,000元加碼優惠。好康不止如此，並特別與PChome 24h購物獨家合作同步於今日開賣，並搭配加碼贈送「AORUS M3遊戲滑鼠」（市價新台幣1,390），還提供最高36期刷卡無息分期優惠。

(科技)