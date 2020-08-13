胡歌2018年來台參加金馬入圍酒會。(本報系資料照)

大陸男星胡歌擁有帥氣外型與精湛演技，2015年憑著演出電視劇《瑯琊榜》，人氣再攀高峰，在台灣也有不小知名度。然而近日陸網突然瘋傳一段號稱是捕獲野生胡歌開著火紅超跑排隊買包子的影片，不過熟悉胡歌的粉絲一看到截圖卻是忍不住大傻眼，吐槽光看身形就知道不是胡歌！

陸網近日瘋傳一段號稱捕獲野生胡歌開著超跑買包子的影片，影片中男主角打扮雅痞帥氣，先是將超跑停在路旁，接著乖乖地排隊買包子，整個過程自然又接地氣，令網友大讚胡歌根本是霸道總裁原型！

甚至還有網友專業地分析起這台超跑，稱這台車要價不斐，大約要338～403萬人民幣（約1432萬～1707萬台幣）左右，而且還是限量款，有錢也買不到。

不過這段買包子影片，就遭到胡歌粉絲狠狠吐槽，「胡老師出道十五年啥時候買過這種炫酷超跑，以及黑白灰以外顏色的車？別說高糊圖片根本看不到臉，看身形就可以打包票不是他啦。」而且光看衣服就知道不是胡歌，因為胡歌私服就是各種T恤加寬鬆褲子。

(中時新聞網)