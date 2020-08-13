李姓老闆無辜成為詐騙「共犯」，戶頭也遭凍結。（陳鴻偉翻攝）

西門町某通訊行的李姓老闆，6月時透過臉書買賣手機，日前有人向他購買5900元的手機，將錢匯入李的銀行帳戶，但過不了多久，李卻接到警方傳喚，表示他的戶頭疑遭詐騙集團使用，現在要列為警示帳戶凍結，讓他一頭霧水，單純的買賣竟也變成歹徒的利用工具，還要跑到彰化去開庭解釋。

對此警方研判，詐騙集團透過買賣，先取得老闆的帳號，後來詐騙得手，再叫被害人把錢匯到老闆戶頭，藉此避開追查，歹徒則可賺到1隻手機，現已就老闆提供的資料持續追查中。

李姓老闆表示，7月時1名男子透過通訊行臉書專頁，私訊他要購買1隻5900元的手機，對方辯稱人在台中只能轉帳，老闆不疑有他，提供自己的帳號讓對方匯款，確認到帳後，對方的友人到他店裡拿貨，該筆交易十分順利。

不久之後，對方又說要再買另隻5600元的手機，付款方式與上次相同，李確認錢有入帳後，就將手機交給對方。

不料1天之後就有警察找上門，表示他的帳戶涉及詐騙，有民眾因網路購物詐騙，匯了5600元進他的戶頭，帳戶現已被列成警示，凍結不得使用。

李聽後大吃一驚，打電話給對方發現已變成空號，且因詐騙案發生地點在彰化，為此他還得跑到彰化去開庭，確認無辜後帳戶才能解凍。

在西門町經營手機行12年的李男無奈表示，近年實體生意大不如前，大家紛紛轉往電商平台，這次竟會遭詐騙集團利用，希望透過他的案例，大家可以多多提防，也希望政府相關單位，對於類似無辜的第三者，應該有更彈性的作法，像他的帳戶至少要半年才可能解凍，實在有夠倒楣。

(中時 )