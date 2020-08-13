為了改善教育資源，立委陳亭妃等民代今日（13）邀請國教署長彭富源，前往台南市民德國中、賢北國小、中營國小、土城高中4校會勘，力促改善軟硬體設備，也積極向中央爭取經費補助。

台南市政府過去與在地立委合組台南隊，至教育部爭取學校硬體設備經費，教育部也核准補助6億2000萬元。

立委賴惠員日前曾邀集立法院教育委員會、教育部國教署及體育署，會勘南市6所學校，今日再由陳亭妃、台南市議長郭信良、議員陳怡珍、吳通龍，邀請彭富源會勘另4所學校，爭取補助教育經費。

台南市政府教育局表示，4所學校中，民德國中甫於今年完成老舊校舍拆除重建，但整體工程經費緊縮，新校舍圖書館內設施設備，須另籌經費。而賢北國小則因雨水、海風影響，室外欄杆有鏽蝕情形，有大量汰換需求。

教育局也說，至於土城高中活動中心屋頂整修事宜，由於已興建20年，屋頂破損漏水，需要修復。中營國的校門口及花台周邊環境有破損情形，為了給孩子安全環境，台南隊將立即爭取。

(中時 )