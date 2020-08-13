高雄市長補選周六投票，剛好近日又碰到香港問題引關注，民進黨候選人陳其邁昨刊登廣告「KH撐HK(高雄撐香港)」，遭台北市長柯文哲昨反嗆此舉是選舉操作，引發柯粉與綠粉網路論戰，柯粉質疑說實話有什麼問題，泛綠網民則反諷柯不敢對香港問題表態。

柯粉質疑，從蔡英文連任總統至今，做過什麼挺香港的事？立法院席次過半的民進黨，修過什麼挺香港的法？柯P講實話，民進黨支持者是在崩潰什麼？有人回應「嘴巴挺港，挺到人都被抓光光」、「以前有228可以用，現在沒了只好拿香港當提款機」、「香港整個歷史結構都跟台灣不一樣，硬要扯在一起」。

民進黨擁護者反唇相譏，民進黨至少選舉還會拿出來講一下，意思意思保護香港一下，但柯文哲完全不敢，亞斯伯格症遇到大陸就治好了，「真是醫學史上的奇蹟」。

不過，也有網友中肯指出，如果陳其邁是選中華民國總統，還可說香港和國家安全有關，但高雄市民是選可以治理高雄的人，和香港有什麼關係，得到不少共鳴。「選前撐香港、選後關心不介入」，還有人認為有助高雄房地產市場，「你不懂啦！多少加減賣賣高雄房子」、「撐香港、撐房價，就是不撐人民荷包」。

(中時新聞網)