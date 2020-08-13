日籍裁判官製作的日文和解書，使用中華民國年號的特殊文件。（廖素慧攝）

嘉義地院長張意聰（右一）、庭長洪嘉蘭（右二）、庭長周瑜宏（左）歡迎民眾參觀司法史料。（廖素慧攝）。

嘉義地院院長張意聰、嘉義地檢署檢察長繆卓然、嘉義林鐵及文資處長黃妙修等各界人士參觀院史走廊。（廖素慧攝），

嘉義市昔日林業興盛，有「木材之都」美名，製材商受法院管理，嘉義地方法院13日起展出珍貴的百年司法史料，見證當年嘉義林業鼎盛的風華及紅頂木材商人的財富，還有日據時期台灣籍法官的判決手稿，彌足珍貴。

嘉義地院院史走廊13日開幕，地院院長張意聰、嘉義地檢署檢察長繆卓然、嘉義林鐵及文資處長黃妙修等各界人士參加，觀賞院史紀錄片及百年司法史料。

籌畫院史走廊的庭長周俞宏說，嘉義地院於1896年依《台灣總督府法院條例》成立，至今已逾百年，是全台第1批專職行使司法裁判權的西式法院，後來各地方法院屢次分合整併，到了1898年僅剩3處，嘉義地院縮編為台南地院嘉義出張所，光復後1947年升格為台灣嘉義地方法院。

周俞宏說，日本統治期間少有台灣人當法官，整理史料發現杜新春、黃演渥及林玉秋等3位台籍法官曾任職於嘉義，留存下他們當年的判決手稿，十分珍貴。

周俞宏說，史料中有「大牌商人」周溫、陳悅家族木材商行資料，因為早期嘉義伐木、製材業興盛，製材廠營業前必須向法院登記，並接受管理，當時領有「大牌」的木材商行與會社，承攬絕大部分的原木交易，因而累積豐厚財富，當中可能有台灣首富。

史料中有日籍裁判官製作的日文和解書，當時正是日本戰敗，這份和解書已使用中華民國年號作為紀元時間，形成日文司法文書用中華民國紀元年號的特殊文件。

張意聰表示，法院是訟訴之地，一般民眾感覺疏離，嘉義地院設置院史走廊，司法史料的展出見證時代及在地人文發展，與民眾息息相關，歡迎大家到法院來參觀。

(中時 )