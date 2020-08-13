交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處13日舉行「台灣觀巴路線宣傳暨一元玩翻雲嘉南」記者會，與旅行業者共同行銷「台灣觀巴」雲嘉南遊程。（呂妍庭攝）

記者會上更場抽出3名幸運得主，可以1元價格包車體驗雲嘉南濱海特色景點。（呂妍庭攝）

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處13日舉行「台灣觀巴路線宣傳暨一元玩翻雲嘉南」記者會，與旅行業者共同行銷「台灣觀巴」雲嘉南遊程，結合雲林、嘉義、台南三縣市深度景點旅遊路線，推出兩人同行一人免費好康，希望在這波國旅熱潮中，帶動雲嘉南的觀光能量，讓更多人看到雲嘉南好吃、好玩、好體驗的景點。

雲嘉南濱海國家風景區幅員廣大，各景點距離稍遠，雲嘉南管理處長徐振能說，藉由大眾運具來雲嘉南小旅行是最輕便，又高效益的方法，尢其「台灣觀巴」套裝遊程只需2至4人就能快速成行，加上目前交通部觀光局推出的「安心旅遊」方案，共計73條路線，享1日遊兩人同行一人免費好康，讓遊客以划算價格，體驗高質感的旅遊，非常超值。

嘉義縣翁章梁縣長表示，「台灣觀巴」行程整合在地舊有與新創景點，藉由旅行業者包裝遊程，在疫情期間，提供國內旅遊更豐富且優惠選擇。台灣觀巴協會理事長李清泉說明，「台灣觀巴」路線遊程幾乎可天天出發，另遊程專車上配備WiFi、茶水及導遊，適合不想自行開車出遊的旅客。

為讓民眾了解「台灣觀巴」理念與相關遊程，雲嘉南管理處日前在「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁上，號召粉絲按讚、留言、分享，吸引近千名粉絲共襄盛舉，今記者會上更場抽出3名幸運得主，可以1元價格包車體驗雲嘉南濱海特色景點。

(中時 )