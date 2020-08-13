凡士林是許多人家中必備的用品，尤其對乾性肌膚的人來說，更是一大救星。但網路上卻傳出，凡士林內的石蠟，會破壞皮膚調節機制、傷害皮膚。對此， 食藥署也特別澄清，「石蠟本身為安全性高的物質，且目前未有研究指出，作為皮膚外用時，會破壞皮膚調節機制。」

對於網路謠言， 食藥署也特地發文闢謠，凡士林內的主要成分石蠟(petrolatum)，在化學上是相當安定的物質。石蠟與水互不相溶，在保養及化粧品中，被當成是油性鎖水保濕劑，惰性很高，幾乎不會和其他物質產生化學變化，也幾乎不會氧化和變質，塗於皮膚表面可有效阻擋水分蒸發，是最常見的保濕成分。

此外，先前也謠傳使用凡士林會致癌，食藥屬表示，凡士林成分常被用於髮蠟、髮乳、潤膚霜、冷霜、唇膏、乳液等化粧品中，該成分安定且歐盟、美國、日本等國的化粧品均未禁止使用凡士林成分，更可用於食品及口服藥品中，做為油性鎖水保濕劑使用，請民眾不必擔心。

食藥署也提醒，在選購商品時，應選擇標示完整，避免選購來源不明的產品，且需適當適量的使用。民眾也不要被謠言誤導，選擇適合自己的產品，瞭解成分的用途與使用方式，才是保養身體的關鍵。

(中時新聞網)