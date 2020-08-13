新竹林管處與檢方今年5月上山查緝不肖山老鼠集團盜伐林木時，在山老鼠臨時搭建的工寮處，赫然發現有保育類的台灣黑熊遺骸與毛皮，事後逮捕嫌犯時，還在嫌犯手機中發現嫌犯獵殺黑熊後與黑熊屍體合照的影像，惡劣行徑熱綁育人員心痛，事後將黑熊屍體送往生物研究保育中心鑑識後證實為保育類黑熊，檢調單位將以非法採盗木材罪名外，再加上1條違反動物保育法的罪名。

本案係新竹地檢署葉檢察官在109年1月中旬，偵辦何嫌等6人涉嫌盜伐樹瘤案時，獲得情資顯示該集團多次到觀霧國有林地盜伐，立刻指揮保七總隊第五大隊及新竹林區管理處前往蒐證，分別於109年2、3月間，動用諸多警力與林務人員，揹負重裝攀爬碎石坡及高繞斷崖在山區爬了5天，終於找到盜伐現場，起出嫌疑人尚未運出的贓物紅檜、扁柏樹瘤共24塊，重達337.5公斤，市價粗估逾三百萬。

警方調查，犯嫌疑人出貨時都會先派人前導掃街，確認沒有警方巡邏才通知後方人馬出貨，警方長期跟監部署才確認何姓等9名嫌疑人涉嫌重大，並且均有親戚關係，因渠等長期在深山活動，發現珍貴之扁柏、紅檜木頭，為謀求暴利，遂針對價值高且易背負的樹瘤下手盜伐，再以每趟3至5千代價揪集親友背運下山，得手後再以每塊3至30萬不等之高價售予江姓等2名嫌疑人牟利。

專案小組前後花了14天，共4次至盜伐現場蒐證時，耗時14天，總計動員警力及林務工作人員共45人次進入深山清查，沿途包括涉水橫渡馬達拉溪、攀爬碎石坡、高繞斷崖等險惡地形，挑戰體能極限，幸好熟悉山域地形的林務護管同仁負責沿路引導帶路、避開極危險區域最終順利完成蒐證

但專案小組人員於途經何姓嫌疑人(52歲)於林間架設的工寮旁，發現有疑似瀕臨絕種保育類臺灣黑熊毛皮及骸骨，警方後續並在嫌疑人手機中找到嫌疑人與臺灣黑熊照片合照，何嫌遂坦承因工寮內食物遭不明野生動物翻找吃掉，一時氣憤而設下陷阱，沒想到陷阱抓到的是臺灣黑熊，但也不可能靠近陷阱將黑熊野放，只好用土製獵槍將其殺害。該臺灣黑熊骸骨已在今年7月間取下山送交特生中心鑑定，警方依法調查完竣，已另案移送新竹地檢署偵辦。

檢方表示非法獵捕、宰殺保育類野生動物，涉及違反野生動物保育法第41條，最重將處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20至100萬元罰金，請民眾切莫心存僥倖，以免身陷囹圄，後悔莫及。

(中時新聞網)