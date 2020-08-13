作家張英珉是得獎常勝軍，曾獲近300種大大小小的文學獎項，除了第39屆時報文學獎短篇小說首獎，近日再以《跆拳少女》獲得第28屆九歌現代少兒文學獎首獎。小說描述少女嘉妮發現在跆拳比賽場上的對手，竟然是跟她長得一模一樣、從小因父母離異而分開十年的雙胞胎妹妹嘉露，宛如跆拳版的電影《天生一對》。

這是張英珉第二度獲得九歌現代少兒文學獎首獎，四年前他曾以《長跑少年》獲獎，由於首獎得主三年不得參賽，如今重返文學獎，又獲得首獎肯定，抱回20萬元獎金。他表示很開心也很意外，「沒有預料到評審給這麼正面的好評，也沒想到會再得首獎！」

小說靈感來自作家的真實生活。張英珉表示，他自己也有長跑、登山等運動習慣，近年和太太帶兩個小孩去學跆拳道，在道館陪著看了一年，發現孩子們的互動，能看到人在運動時至情至性的部分。最特別的是，道館裡真的有一對十歲大的雙胞胎，長相一模一樣，「雖然護盔會用不同顏色區分，但到現在我都還是分不清誰是誰。」

故事裡，雙胞胎隔著護具比賽、較量，雖然不曾一起生活，卻有同樣的反射動作，彼此都嚇了一跳。張英珉認為，這彷彿是與自我的競爭，「如果我戴上護盔，看到對面是個跟自己長得一模一樣的對手，但又不是自己，這會讓人心裡產生疑問，冒出很多自我懷疑。」

除了寫小說，張英珉也擅長編劇，當過籃球國片《下半場》等影視作品的編劇顧問，「讀過幾個和運動相關的劇本之後，發現劇本要有沈浸式的感覺太難，影視的時間也很壓縮，可以看完故事，卻不容易讓觀眾進到角色的內心，較難達到感動的效果，但小說就能做到沈浸式。小說就是紙本閱讀的電影，我希望我的小說能讓人感動落淚。」

獲得近300個文學獎，題材橫跨歷史、少兒文學等各種類型，不免讓人好奇，張英珉為何創作量如此豐沛？有什麼特別的得獎之道？原來他閱讀大量新聞剪報，建立各種題材的資料庫，每年定新的寫作目標，或嘗試不同的創作流程，「假設我為文學獎寫了20篇小說，可能只有兩篇能被看見，但其他沒有結果的，也不會是白做工。每次都投入了20、30萬字的閱讀和累積，這些都是經驗，會愈來愈強。」

《跆拳少女》故事充滿影像感，情感真摯，親情、友情、愛情兼具，評審代表、兒童文學學者許建崑表示，四位評審讀完一致好評，「每個人都被感動到哭。」評審張嘉驊表示，兒童文學不是弱化、幼稚化的成人文學，閱讀《跆拳少女》時，會感受到小孩子為了自己的命運在拼鬥的精神，「這篇故事有『道』在其中。」

第28屆九歌現代少兒文學獎榮譽獎則由陳怡如《月光下的藏人尋》和李郁棻《少年∀I》（∀為數學符號，唸作英文for all）獲得，分別獲得獎金四萬元。

(中時 )