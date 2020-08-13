中市熱門景點草悟道附近，一處國有地雜草叢生閒置40年，將闢建停車場。（黃國書立委服務處提供／陳淑芬攝）

台中市熱門景點草悟道附近一處200坪閒置國有地，長期缺乏管理、雜草叢生，經立委黃國書積極爭取，今天舉辦土地活化說明會，將由國產署與市府交通局合作闢建停車場，計畫新闢18個汽車停車位，在9月底動工。黃國書表示，除活化國有土地外，並紓解周遭居民及商圈遊客的停車壓力。

黃國書多次邀集國產署、台中市府交通局、市議員江肇國、黃守達及在地里長林坤泉等人協調爭取，決議活化該處國有土地，由台中市交通局將投入80萬元興建停車場後，委外經營，今天舉辦土地活化說明會。

台中市交通局表示，已與國產署簽訂合作闢建停車場契約，完成土地點交，除規劃成18席汽車停車位外，並設置機車停車格，工程預計在今年9月底動工、並於11月中完工。

黃國書指出，這塊國有土地位於模範街40巷內，已閒置逾40年。該處過去曾是軍方宿舍，10多年前拆除後仍荒廢至今，成為環境衛生死角；而周邊住宅密集，鄰近草悟道及勤美誠品等熱門景點，停車位常一位難求，他主張闢建停車場，紓解周遭停車壓力。

黃國書進一步表示，停車場周邊尚有其他國有地正在訴訟中，待爭議排除後，將進一步與相關單位討論後續活化規劃，以活絡閒置土地，促進地方發展。

(中時 )