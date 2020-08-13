每年7、8月是民眾戲水的高峰期，為了加強水上活動安全觀念，桃園市政府消防局第三大隊新坡分隊，13日於和美幼兒園進行「防溺、防火宣導」，提升幼兒防溺知識，宣導選擇泳池等戲水場所，以確保安全。

此次宣導分為5部分：包括「防溺、防火宣導」、「濃煙體驗」、「消防車、救護車介紹」、「手划艇扛艇接力」及「溺水浮具創作比賽」等，有趣又實用的消防知識及闖關活動讓學童挑戰，希望藉由這一系列宣導活動強化防溺知識，降低學童溺水事件發生。

新坡消防分隊長張水木提醒民眾，務必謹記「叫叫伸拋划」救溺5步，若是發現有人溺水，切勿冒險下水避免憾事發生。所謂救溺5步即：「叫叫伸拋划」，依序為「叫」---大聲呼救；「叫」----呼叫119、110；「伸」----利用竹竿、釣竿、樹枝等延伸物；「拋」---拋送球、繩、瓶等漂浮物；「划」----利用船、救生圈、浮木、救生浮標等大型浮具划過去救援。

第三大隊長殷明坤表示：入夏炎熱，民眾為求消暑而從事各項戲水活動，提醒民眾應選擇合格戲水處所，例如到有救生員駐守之水域，切勿至易發生溺水案件之水域游泳、戲水，以避免發生憾事。

(中時 )