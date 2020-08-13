瑞基（4171）受惠搭上新冠防疫列車，檢測產產品熱銷，激勵上半年合併營收3.86億元，歸屬於母公司稅後淨利為9,800萬元，分別年增137％及126％，EPS高達2.41元，已超越去年全年獲利表現。

營運表現耀眼的瑞基，第二季歸屬於母公司稅後淨利8,477萬元，分別年增234％及261％，EPS達2.09元。

瑞基上半年各市場占比為：水產17.4％、畜產33.8％、伴侶動物 5％、新冠肺炎36.3％。其中，畜產檢測因中國市場需求持續成長，較去年同期成長2.1倍，新冠肺炎需求持續增溫。另外，銷售地區則以中國33.7％居冠，其次為中東18.4％、台灣17.1％、印尼6.9％、巴基斯坦4％。

瑞基表示，下半年市場佈局仍以新冠肺炎檢測市場為主，目前已積極擴產備貨，7月試劑產量已提升至30萬劑，朝第三季生產百萬劑目標前進。第二套試劑自動化產線，為月產能100萬劑之產線，廠商預計9月下旬交機，第四季可投產。預期因試劑產量拉抬與正式外銷許可及製售證明取證，對未來業績將大有助益。

(工商 )