車用電子大廠元山科技（6275）受惠於傳統旺季與新廠量產貢獻，第二季營收繳出歷史新新高佳績，連帶墊高上半年的基期，經結算上半年EPS0.68元，已接近去年全年EPS0.73元的獲利。

受惠於傳統家電風扇出貨旺季，以及東莞塔崗新廠貢獻，帶動元山第二季合併營收9.48億元，創下單季歷史新高紀錄，年增10.93％，稅後淨利3,039萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.44元，累計上半年合併營收16.48億元，稅後淨利4,756萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.68元，上半年獲利已接近去年全年，營運走強。

元山指出，今年全球經濟活動因新冠肺炎疫情影響，然元山整體營運表現並未受到直接影響，上半年歐系及中國高階車廠訂單穩定挹注，下半年因電競設備訂單與5G應用起飛，帶動散熱需求爆發，高階IT訂單可望無縫接續，元山過去積極佈建拓展相關領域通路銷售，已看見成效並開始挹注，由於電競趨勢與5G相關應用為不可逆的剛性需求，未來訂單可望穩健升溫，挹注成長動能續旺。

展望下半年，元山表示，現仍維持樂觀的看法，除車用風扇訂單穩定挹注外，高階IT也因宅經濟、電競及物聯網等5G應用商轉帶動散熱需求，元山過去積極佈局已見成果發酵，未來營運動能暢旺不間斷。

(工商 )