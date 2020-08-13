金寶新人事案出爐 18:342020/08/13 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金寶（2312）13日召開董事會，決議通過聘任公司資深副總經理暨副總經理人事案，其中資深副總經理一職將由仁寶電腦資深副總經理陳培源出任，副總經理的職位則由泰金寶電通副總經理游世統接手，新的人事任命案自今（13）日起正式生效。 (工商 ) #金寶 #副總經理 #人事案 #資深 #出爐 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市稽查KTV、電影院空品 結果出爐 10:522020/08/13 生活 弘光美髮學分班成果展 資深店長進修突破瓶頸 11:142020/08/13 寶島 《水泥股》亞系外資續挺 台泥吞定心丸 11:422020/08/13 財經 又增一境外感染 自菲返台確診 04:102020/08/13 生活新聞 礁溪老爺中毒案 驗出諾羅病毒 04:102020/08/13 社會新聞 生命鬥士健走中橫 以鋼鐵意志圓夢 11:462020/08/13 生活 金融新天地 機會風險同行 04:102020/08/13 產業特刊 社口犂記 台式月餅香飄百年 04:102020/08/13 產業特刊 NBA》惡漢巴克利看衰湖人 首輪恐遭淘汰 16:392020/08/13 體育 MLB》林子偉隔3場再敲安 紅襪滿貫炮不敵光芒4轟 10:572020/08/13 體育 財經熱門新聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 快訊》和碩以每股87.5元收購股權 鎧勝私有化下市 - 財經 友人押10張股王下場慘 老謝：大立光該為散戶想想 - 財經 從低收入戶到年薪三百萬 永慶房屋郭俊輝人生逆轉勝 - 財經 旺House》 六都房市誰最熱？ 交易量排名曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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