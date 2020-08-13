金寶（2312）13日召開董事會，決議通過聘任公司資深副總經理暨副總經理人事案，其中資深副總經理一職將由仁寶電腦資深副總經理陳培源出任，副總經理的職位則由泰金寶電通副總經理游世統接手，新的人事任命案自今（13）日起正式生效。

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