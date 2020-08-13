倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日呈現「開高反彈上漲」格局，終場上漲92.78點，漲幅0.73％，收在12,763.13點；櫃買指數則表現相對弱勢，終場下跌0.29點作收，跌幅0.18％，收在162.62點；三大法人進出方面，外資轉買69.3億元，投信續賣0.21億元，自營商續賣6.72億元，惟外資法人於台指期則是加碼71口多單，累計淨多單部位為28571口，心態呈現謹慎中性偏多。

台積電受到陸廠為提升半導體自製率，挖角工程師影響，近期股價走弱，然此舉對公司營運及長期展望並不會造成重大衝擊，加上13日盤面仍有許多中小型轉機股持續活絡，帶動台股早盤開高，並迅速填補12日跳空缺口，惟中場賣壓逐步出籠，加權指數未能一鼓作氣往前衝，顯示短期盤勢還要續作震盪整理。

個股方面，本周納入投資組合的上詮（3363），第二季轉盈，每股盈餘1.93元，獲法人買盤加持，13日再度強勢亮燈漲停，在內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市將有大漲再創新高的機會。

(工商 )