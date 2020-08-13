豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國12日消費者物價指數（CPI）數據佳，加上科技股領漲，美股四大指數全面收紅，引領台股13日跳空開高88點；加權指數終場上漲92.78點，收在12,763點；櫃買指數收在162.62點，下跌0.29點。

台股13日開盤一度上攻12,812點，盤中指數觸及下彎5日均線，隨即震盪走低。聯電ADR12日下跌1.91％、台股聯電亦同步走弱，下跌0.84％，鴻海三率三升，上季獲利季增998％，因蘋果新機遞延，股價在平盤下遊走，終場下跌1.9元，跌幅2.33％；台積電ADR12日則上漲1.86％，帶動台積電終場上漲10元，漲幅2.39％。櫃買指數方面，股價跳空開高越過月線，盤中一度登高至164.34點，觸及10日線，技術指標日KD向下，因下彎的5日、10日線，股價震盪收黑K，留下1.72點的上引線，月線仍有機會走平翻揚。

個股方面，本周納入投資組合的上詮（3363），7月營收年增7.7％，第二季轉盈、每股盈餘1.93元，5G時代來臨及網路流量高成長，帶動基礎設施加速升級，不論是基地台、骨幹網、聯網系統，上全長線都將受惠。

展望後市，上半年財報將公布完畢，加上法說會陸續召開，投資上可多留意5G、蘋概、散熱、電動車，以及運動器材族群。

(工商 )