永誠投顧分析師李忠興表示，蘋果、微軟、特斯拉12日齊步帶動那斯達克指數強彈2.13％，費半指數同步上漲3.36％，續創歷史新高。台股13日早盤一度受美股激勵大漲142點，不過盤中股王大立光翻黑拖累，大盤漲幅收斂至50點之內，尾盤由台積電拉2.5元，終場以12,763.13點作收，收復10日均線，櫃買指數也再度壓回0.18％，所幸12日低點161.27點並未失守，偏多不變。

外資13日再度買回69.3億元，操作可謂追高殺低，動輒得咎，投資人反而應跟上本波贏家的內資，而內資著墨較深的就是在中小型股上。

隨新台幣升值趨勢不變，資金行情延續，操作盡量以強勢股拉回低接為原則，震盪盤追高容易短套，短線高出低進，待個股調整位階與腳步完畢後，等待攻擊發起。

個股方面，本周納入投資組合的茂迪，受惠台積電擴大購買綠電，太陽能漲價題材發威，半年報轉虧為盈，激勵股價連日飆漲停，後市看法偏多不變。

(工商 )