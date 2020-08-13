逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 18:372020/08/13 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日持續於月線上方擺盪，終場仍舊守穩7月28日長黑K棒高點與月線的整理區間，盤面輪動加快，在台積電、聯電作續作多頭指標、ABF載板及NB散熱族群領先過高後，部分資金轉進傳產族群。近期策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜。 個股方面，本周納入投資組合的雙鴻，長線偏多看法不變。 (工商 ) #雙鴻 #聯電 #台積電 #啟發投顧分析師楊基政 #月線 也許您會感興趣 推薦閱讀 16檔獲利季季高 外資捧 04:102020/08/13 證券．權證 《半導體》精材Q3營收戰新高 Q4審慎樂觀 15:402020/08/13 財經 美股半導體強彈 台股早盤大漲逾百點 09:242020/08/13 財經 《科技》矽晶圓價續漲 太陽能模組價止跌回升 16:482020/08/13 財經 1分鐘讀財經》車市龍頭和泰車上半年賺翻 加薪3％ 08:192020/08/13 財經 《晨間解盤》波動加劇 忌持股過高(日盛投顧提供) 09:332020/08/13 財經 新聞早班車》韓國瑜 依舊是陳其邁最大心魔 07:012020/08/13 政治 ABF三雄夯 高盛加入外資升評潮 04:102020/08/13 證券．權證 《集中市場》台積甩尾護10日線 三大法人買超62.36億元 15:232020/08/13 財經 《晨間解盤》長期買盤觀望中(倫元投顧提供) 08:012020/08/13 財經 財經熱門新聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 快訊》和碩以每股87.5元收購股權 鎧勝私有化下市 - 財經 友人押10張股王下場慘 老謝：大立光該為散戶想想 - 財經 從低收入戶到年薪三百萬 永慶房屋郭俊輝人生逆轉勝 - 財經 旺House》 六都房市誰最熱？ 交易量排名曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。