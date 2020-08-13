啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日持續於月線上方擺盪，終場仍舊守穩7月28日長黑K棒高點與月線的整理區間，盤面輪動加快，在台積電、聯電作續作多頭指標、ABF載板及NB散熱族群領先過高後，部分資金轉進傳產族群。近期策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜。

個股方面，本周納入投資組合的雙鴻，長線偏多看法不變。

(工商 )