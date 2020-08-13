6月11日彰化衛生局和台大公衛院合作，啟動「萬人血清檢測」，近日卻有部分初步結果疑似被外流，指出有些受檢者血液抗體呈陽性反應，卻是非確診者，推測可能曾染過新冠肺炎。彰化衛生局雖強調這是謠言，然而卻已經多少對彰化當地產生衝擊。

根據《三立新聞網》報導，彰化衛生局雖嚴正否認，強調檢測未完成前都是「謠言」，呼籲大家放心，然而此消息卻已對彰化造成一定程度的衝擊，有小民宿業者就透露，1週內就被退訂8間房，還有旅客直接稱彰化是「疫區」，業者就無奈表示，好不容易近期等到國內疫情穩定，以為可以振興觀光經濟，卻遇上這種事，「真的是雪上加霜，排擠彰化」。

奇美醫院加護科主治醫師陳志金對於日前媒體報導，「彰化萬人血清抗體檢測初步結果證實：新冠肺炎『病毒在社區』」的消息，表示國人後來防疫政策的配合奏效，所以讓疫情獲得控制，沒有導致大規模的感染，彰化衛生局長葉彥伯也表示自己對彰化的防疫很有信心。

但謠言終究還是對彰化當地造成了傷害，彰化鹿港的民宿業者透露，近1週以來已陸續被退房，損失估計至少超過2萬元。有客人原先預定2間房、入住2晚，卻突然傳訊告知業者「因為最近疫情的關係，醫療業認定彰化是疫區，請問可以取消訂房嗎？因為我們做養護中心的，彰化爆發社區感染，公司不讓我們去...」讓業者感到既難過又無辜，沒有傳出確診，卻被亂傳謠言中傷。

鹿港鎮長許志宏則表示，確實聽過稱「彰化是疫區」的傳聞，但據他觀察，老街、商圈人潮還是不少，整體影響沒有很大，但他也提醒民眾，防疫工作還是要做好，自我衛生管理、進入密閉空間要戴口罩等，千萬不要掉以輕心。

(中時新聞網)