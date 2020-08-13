台灣公民監督國會聯盟調查，指有多地方議員到大陸考察，並參加大陸官方活動，認為恐有被統戰之疑慮。陸委會發言人邱垂正今天表示，未來對於地方議員出國考察是否納入中央管制或追蹤，將促請地方自治主管機關研議。

媒體報導，稱據公督盟調查，台灣各級地方議會的912名議員，每年花費1.1億元新台幣，有42％議員選擇到大陸，此外，大部份到大陸考察的議員，表面上是申請法定考察補助，實際上行程卻是大吃大喝大玩，還有議長、副議長參加被陸委會認定具有「統戰」性質的會議。

邱垂正表示，陸委會要提醒赴陸交流得謹守《台灣地區與大陸地區人民關係條例》與相關法律規範，並注意社會觀感，以維護國家主權尊嚴與整體利益，避免落入中共對台統戰布局與宣傳。

對於地方議員出國考察，他表示，地方議員赴陸不須經過聯審會審查許可，但「有許多聲音」反應，要求政府管制或追蹤。

他指出，管理措施涉及地方自治，這些行程是否納入中央管制或追蹤，陸委會將與相關機關與地方自治主管機關評估，並將促請地方自治主管機關研議。

(旺報 )