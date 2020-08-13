台灣最大的盜版追劇網站「楓林網（8maple）」，今年4月初，因違反著作法遭刑事局查封，且創站至今至少獲利超過6千萬；楓林網關站後引起網友一片哀號，同時其餘知名的盜版影片網站，也自行關站避避風頭，但最近有網友發現，楓林網似乎再次復活，在別的分站可以看到時下最新的電視劇。

「楓林網」等系列網站，由陳姓、莊姓兩名台大碩士高材生於2014年架設，提供台灣、日本、韓國及大陸、歐美等國上萬部戲劇、電影讓民眾免費觀看，藉網路廣告點擊率獲利，號稱國內流量最高、規模最大的盜版網站。台灣多家影劇公司2019年9月向警方報案，同年11月，美國電影協會（MPA）代表6大片商，跨海委任律師提告。

跨境合作分享情資，半年蒐證後，今年3月31日，陳男、莊男在桃園八德區的透天別墅內遭逮捕，25台雲端主機被查扣，相關網站也被查禁封鎖。但最近疑似復活的楓林網，應該是分站，因為原本被封鎖的網域只有「8maple.ru」，換一個網域後，網友還是可以點進去觀賞戲劇。

這些再次復活的「楓林網」，網友表示現在能看到網站裡的影片，來源是其他的影音平台，推測是有人看到楓林網非常賺錢，因此使用相同名字、手法，想要趁機賺一筆的「模仿犯」，畢竟盜版商機實在龐大，抄了一個楓林網，「還有千千萬萬個楓林網」。

(中時新聞網)