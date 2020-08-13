台灣5G開台月餘，轉換5G比率卻不高，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙認為，若5G產品價格帶下降至8,000元以下，且當4G和5G機種價差甜蜜點在2,000元以內，就會產生影響，屆時民眾轉用5G、購買5G手機意願將大增。

台灣三星電子正式宣布Galaxy Note20 5G旗艦系列在台上市，兼顧生產力與娛樂性的強悍效能，深受Noter喜愛的標誌性S Pen與Samsung Notes全面升級，帶來嶄新的高效生產力。新一代S Pen書寫延遲大幅降低，打造更貼近真實的擬真書寫體驗。

Galaxy Note20 5G旗艦系列的頂尖攝錄影規格，為使用者細膩記錄精彩視界， Galaxy Note20 Ultra搭載1億800萬畫素億級相機與全新雷射自動對焦功能，清楚捕捉生活的每個精彩瞬間；亦支援50倍超高倍變焦、超清晰夜拍，於目標物遠方或是低光源狀況下帶來令人驚艷、媲美單眼相機的拍照效果。

陳啟蒙指出，從三星Note20系列、S20系列上市時電信業者補貼的積極度，可看出電信業者視三星為共同推動5G的重要夥伴，三星也希望可協助業者加速5G轉換，刺激5G成長動能。

Galaxy Note20 5G旗艦系列為Note系列在台灣上市的首款5G產品，由於4G、5G版本搭載硬體及軟體差異，本身會有基本價差。陳啟蒙說，整體銷售量預估Note20：Note20 Ultra為4：6，而在上市三個月後，預估各佔一半。

陳啟蒙表示，整體產品線目前4G、5G機種都會規劃，不過旗艦產品則是滿足消費者對於高效能的期待，如5G超高速連網、低延遲、裝置生態圈的完整性等，三星未來將視整體台灣5G市場反應，決定產品銷售組合。

(中時 )