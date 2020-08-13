超狂炒飯「多到滿出來」竟只要50 ！地址出爐網瘋掉：還不吃爆

網友分享4盒份量可以說是「滿到炸出來」的香腸炒飯，一盒竟只賣50元（摘自爆廢公社二館）

網友表示「50元！沒看錯，這樣的香腸炒飯一盒才50元。」（摘自爆廢公社二館）

隨著物價上漲，不少傳統小吃不耐成本負擔變重，售價都漸漸漲價。不過一名男網友到高雄購買炒飯，竟遇到超佛心的店家，給的份量不僅大方又實在。該網友指出，一個「滿到溢出來」的香腸炒飯，竟只賣50元！網紛紛跪求地址直呼：還不吃爆？

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享4盒份量可以說是「滿到炸出來」的香腸炒飯，從畫面可以看出，炒飯直接份量滿到溢出便當盒外，不僅飯量沒有極限，飯盒內的香腸也一字排開，堆得滿滿的，相當驚人。原PO更表示「50元！沒看錯，這樣的香腸炒飯一盒才50元。」

驚人畫面一出，網友忍不住直呼「炒飯加香腸，份量太多」、「 哇，多到滿出來！」、「 這滿到爆出來....」、「量多到飯盒都要爆開」。紛紛跪求地址在哪「好滿喔~~~店家在哪裡？」、「這還不吃爆它...地址！」

但也有人認為，份量大很好，但有點不衛生，可以用大一點的餐盒裝更好。網友說「俺知道這量很超值，但是橡皮筋綁到食物，老衲真的無法接受。」由於不少網友紛紛敲碗詢問這家高CP值炒飯店的地址，原PO隨後也不藏私地公布了這家店位置。地址：高雄市楠梓區右昌街125巷3號號，店名叫「鳳姨炒飯」。

(中時新聞網)