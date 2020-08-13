全宇生技-KY（4148）公布第二季財報，單季稅後淨利3,861萬元，每股純益0.6元，較去年同期增長39.5％，第二季與第一季相較轉虧為盈，上半年稅後淨利1,240萬元，每股純益0.19元。

全宇第二季營收3.97億元，雖尚未回到2019年度水準，但已自第一季疫情影響中恢復改善，另受惠於產品組合調整，毛利率自第一季的12.5％一口氣提高到30％；上半年度平均毛利率24％，與2019年上半年相較，毛利率增加1個百分點。

業務來源主要以油棕園標案取得為主的全宇，第二季毛利率大幅提升主要受惠於部分客戶複合肥應用比例增加，以及其他作物肥料與利基型產品銷售比例增加影響。在大環境尚未完全恢復穩定的情況下，農民對生化複合肥料的施作意願相較以往仍屬保守，公司除了持續致力於產品結構的調整改善外，亦將持續觀察秋冬疫情對產業可能產生的影響進行策略因應及調整。

(工商 )