伺服器機殼廠勤誠（8210）受惠中國大陸伺服器建置需求暢旺，第二季獲利衝高，單季稅後純益2.61億元，EPS 2.18元，累計上半年稅後淨利3.96億元，EPS 3.3元，雙創同期新高，因下半年客戶需求優於原先預期，公司一掃先前較為保守看法，全年業績可望達成雙位數增幅目標。

勤誠第二季合併營收21.99億元，稅後淨利2.61億元，獲利年增33.36％，EPS達2.18元。公司持續看好雲端伺服器市場長期成長趨勢，目前訂單維持在2到2.5個月，能見度良好，且中、美兩大區域客戶需求佳，拉貨動能短期調整後將回歸成長軌道，樂觀看待全年營運表現。

勤誠13日舉辦法說，勤誠總經理陳亞男指出，今年上半年因各區域雲端市場需求顯現，加上去年專案陸續進入量產，帶動公司營運繳出不錯的成績單，第三季雖有部分訂單調整，但整體狀況比原先預估正向許多，第四季成長動能會比第三季更好。

展望下半年，雖然新冠疫情仍帶來不確定性，不過，從8月接單狀況來看，勤誠對下半年已改變原先較為保守看法，在遠端辦公及疫情帶動AIoT需求兩大引擎驅動，預估將可達傳統旺季水準，除了美、中兩大白牌伺服器市場外，也看好歐洲、印度區域客戶成長。

陳亞男表示，勤誠持續耕耘美、中大型客戶，近年營運跟著「科技巨人」腳步前進，掌握未來兩三年產品趨勢，另也與上百家中小型客戶長期交流，目前已有兩三家逐漸放量，可望成為潛在關鍵客戶，市占率穩健提升。

此外，自中美貿易戰起，勤誠即展開在台供應鏈布局與調整，分散生產地集中風險，滿足客戶持續成長需求，而進行產能擴張，不僅已於北部設立NCT廠滿足快速打樣以及少量多樣的產品需求，嘉義新廠也預計於2021年底開始貢獻，將結合在台研發資源，發揮高度客製化與彈性製造優勢。

隨著邊緣運算、AI人工智慧及IoT物聯網大量應用，勤誠持續看好中長期伺服器需求成長，針對邊緣運算、新一代的Whitley平台、高密度存儲伺服器所新開發的機殼解決方案，將陸續貢獻營收，帶動公司中長期營運成長。

(工商 )