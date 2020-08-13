茂迪股票 8/14起預收款券 18:392020/08/13 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（13）日表示，茂迪股票（6244）自8月14日起預收款券並每五分鐘撮合一次。 茂迪股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自8月14日起10個營業日（到8月27日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #茂迪 #櫃買中心 #預收款券 #每五分鐘撮合一次 #營業日 也許您會感興趣 推薦閱讀 益得12日起可融資券交易 04:102020/08/13 證券．權證 首波預接單突破600台 Hyundai Venue 9月10日上市 09:332020/08/13 汽車情報-汽車新聞 16檔獲利季季高 外資捧 04:102020/08/13 證券．權證 《盤後解析》上壓下撐 躊躇漲0.73％ 14:492020/08/13 財經 15檔上半年賺贏去年 逆勢吸金 04:102020/08/13 證券．權證 西雅圖咖啡推振興券優惠 04:102020/08/13 財經要聞 西門子數位企業虛擬博覽會 8月14日登場 04:102020/08/13 證券．權證 今年第16家新掛牌公司 視陽14日每股100元登興櫃 04:102020/08/13 證券．權證 《興櫃股》隱眼業者視陽8月14日上興櫃 10:002020/08/13 財經 《電腦設備》和碩每股87.5元併購 鎧勝-KY將下市 17:562020/08/13 財經 財經熱門新聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 即時 鴻海法說爆超大驚奇 台股好戲在後頭 - 財經 友人押10張股王下場慘 老謝：大立光該為散戶想想 - 財經 台積電斷貨 華為找誰救？美媒爆只剩1條活路 - 財經 快訊》和碩以每股87.5元收購股權 鎧勝私有化下市 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。