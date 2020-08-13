42歲孫俊棋23歲時因前女友吸毒開始接觸海洛因毒品，吸毒需龐大金錢，最後因此淪為「毒販」遭警方逮捕、判刑3年半，孫男因胞姊緣故前往「新生活教育中心」戒毒，最後更留在中心擔任輔導員，至今已4年多，陪伴更多吸毒者遠離毒品危害。

孫俊棋憶及吸毒過往，他說，23歲當兵退伍後因前女友關係接觸毒品，當時的想法很天真「就陪她一起吸毒！」月薪5至6萬元幾乎都用來購買毒品，但吸毒的花費越來越大，最後根本無力負擔，遂加入販毒集團販毒，一賣就是一年多。

「夜路走多總會碰到鬼！」孫俊棋說，最後一次販毒過程中被警方查獲，最後判刑3年半，在等待判刑的過程中，胞姊要他前往「新生活教育中心」戒毒，當時也以為自己不會戒毒成功，「真的沒想到自己可以戒毒成功！」

孫俊棋轉述胞姊的想法，就只是擔心母親想不開，死馬當活馬醫的心態，就是要他去戒毒。如今，他已在「新生活教育中心」擔任輔導員4年多，陪伴至少200位吸毒者遠離毒品，未來他還是要持續協助吸毒者遠離毒害。

孫俊棋也提及，他相當感謝「新生活教育中心」的戒毒方式，從戒斷、排毒、心靈課課、價值觀建立、後續輔導等，一步步帶領吸毒者找回自我，不少已經畢業的學員回歸正常生活也常回來找他，彼此之間像朋友，互相激勵迎接更好的人生。

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(中時 )