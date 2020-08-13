琉球白沙港5月間因浮動碼頭工程惹議爆發「漁船封港」抗議事件，後在屏縣府召開2次協調會後繼續動工，並於近期完工，但整起事件並未因此落幕，逾10名漁民13日被依涉嫌公共危險罪嫌送辦，再度在地方掀起熱議。

「漁民表達自己的權利有什麼錯？」琉球區漁會總幹事蔡寶興指出，當初是因政府不顧漁民生計，執意要發展觀光建浮動碼頭，漁民才會站出來捍衛自己的權利，為什麼表達自己的訴求會成了犯罪行為，台灣不是民主國家？

他怒訴，現在大家都在關注香港議題，擔心香港人失去民主自由，那有誰來關心台灣漁民的權利遭剝奪，屏縣府硬要建浮動碼頭也讓他們建了，為何還不能還給漁民一個安心的生活？

漁會股長曾毓宗說，檢方因在「封港照片」中看到漁船停在交通船的停泊位，加上看到船與船之間有用繩索綁住，認為「漁船封港阻礙船隻通行」，所以才針對相關漁民進行涉犯公共危險罪的調查，但事實真的不是如此。

他說，當日雖說是漁船封港，但其實船隻都能正常行駛，交通船因知道有抗議所以有公告要停到大福漁港，而繩索是為固定船隻不要亂飄非圍港，當初大家都有交代清楚，但如今還是被送辦，漁民已人心慌慌。對此，屏縣府表示，公共危險罪是公訴罪，非縣府能置喙，僅能尊重司法調查。

(中時 )