罹癌小明母郭云曼因癌症轉移，8月急需動手術，但人在對岸的女兒年初赴陸後遇上疫情滯留至今，她為此一度哭倒指揮中心門口，盼政府協助團圓。總統府、移民署今致電告知女兒可專案入境，郭云曼感動萬分，表示自己終於可安心動手術。

來自大陸、今年40多歲的郭云曼，多年前前夫過世後，認識了在台灣的現任丈夫，帶著年僅3歲半的女兒來台，一手照顧起自己的女兒與先生的2個小孩。郭云曼在5年前取得台灣身分證，女兒今年也順利排到身份資格，卻在赴陸辦理程序時遇上疫情，與她分隔兩地。

罹患乳癌第3期的郭云曼，因癌症轉移至肝臟，今年8月急需動手術，每每提及對岸的女兒，她都傷心不已，表示女兒從小在台灣長大，台灣才是女兒的家，非常擔心女兒的學業，女兒若回不來，自己也難以專心抗癌。今年6月，她一度跪在指揮中心前痛哭，給政府遞過陳情書，也找了台中市議員楊典忠協助，終於在今日獲知女兒得以入境的好消息。

對於郭云曼的情況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周表示，的確有人道關懷的必要，會以專案方式協助女兒返台。今日下午，郭云曼接獲總統府與移民署來電，告知女兒獲准專案入境，她感動地說，非常感謝指揮中心、總統府、移民署及楊典忠議員的協助，終於能放下心頭大石，安心對抗癌症。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，防疫的同時也需兼顧人情，這名個案有特別需要，因此才會以專案方式協助。疫情期間，指揮中心已協助過幾位小明專案入境，此案應不是首例。個案返台後，一樣需要進行14天居家檢疫及7天自主健康管理。

(中時 )