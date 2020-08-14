嘉義縣陳姓婦人在網路寵物交易平台疑似有無照販售貓隻行為，嘉義縣家畜疾病防治所人員獲報前往訪查，陳姓婦人卻態度惡劣且拒絕開門接受訪查，家畜所依動物保護法規定開罰3萬元，事後又發現其丈夫所飼養犬貓未辦理絕育及寵物登記，再依動保法規定分別開罰3000元及5萬元，累計裁罰8萬3000元，代價不小。

家畜所指出，5月間接獲通報指有民眾在網路寵物交易平台以2萬元販售美國短毛貓1隻，且未提供合法特定寵物業許可證字號，家畜所2度派員稽查，陳姓婦人態度惡劣，將稽查人員拒於門外，明顯違反動保法第29條有關「規避、妨礙或拒絕動物保護檢查員依法執行職務」規定，家畜所依法先開罰3萬元。

事後家畜所函請陳姓婦人提出說明時，其丈夫代為出面表示，相關犬貓為其所飼養，坦承未依規定完成絕育及植入晶片辦理寵物登記等作業，但否認有販售貓隻情事，家畜所說，雖未掌握陳姓夫妻販賣貓隻且交易完成證據，但家畜所仍依動保法第27條及第31條規定，對於犬貓未完成絕育及辦理寵物登記，裁處陳姓婦人丈夫5萬3000元。

依動保法規定，任何人販售特定寵物應經主管機關許可，並依法領得營業證照後，才可以經營特定寵物繁殖、買賣或寄養，業者以外的飼主也應為寵物絕育，除非提出免絕育申報經同意者始可免於絕育，違者可處5萬元以上至25萬元以下罰鍰。

家畜所進一步呼籲民眾，拒絕動物保護檢查員依法執行職務者，依法可裁罰3萬元以上至15萬元以下罰鍰，請民眾務必遵守與配合相關規定，以免觸法。

(中時 )