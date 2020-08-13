旅遊旺季綠島垃圾爆量，為了落實1次性垃圾減量，同時提供安全飲用水環境，台東縣環保局早在今年4月就已推出飲用水共享平台，目前已有43個場所包含9家公務機關及34家旅宿業參與供水點服務，半年內取水率已大幅成長2成。

歡迎到綠島旅遊的遊客自備飲用容器，可透過供水點網路地圖獲得取水點位置(縮短網址為https：／／reurl.cc／O1r9YD )。

供水點之一的東部海岸國家風景區管理處綠島遊客中心表示，自備容器至遊客中心內裝取飲用水的遊客數至少提升2成。

參與飲用水共享平台的當地民宿老闆阿禧談到，民眾只要自備裝水容器可至供水點免費獲用飲用水，近期內的旅客入住時都有自備環保杯的習慣，假日至少都有5組遊客進到民宿內響應飲用水裝水及積點活動，阿禧老闆再次強調來綠島玩記得帶著環保杯，一同守護綠島環境。

環保局指出，成立飲用水共享平台目的為讓民眾在島上即可喝到安心好水，及減少1次性瓶裝水容器使用，在每個供水點的飲水機上方，皆有擺放飲用水共享平台標示牌及貼有水質檢驗合格認證貼紙。

為更即時提供相關供水點位置及積點活動等資訊，另有線上FB粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／綠島鄉飲用水共享平台) ，相關諮詢及疑問，歡迎電洽服務專線089-237060陳先生。

(中時 )