MSCI 13日宣布六度調降台股新興市場指數季度權重，金管會證期局主祕高晶萍表示，此次台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重略降，預估外資影響數約2億多美元（約59.072億元新台幣）占外資持有台股市值比重僅0.04％，影響不大，此次季度調整權重將於8月31日收盤正式生效。

MSCI 今日公布台股權重，本次MSCI調整權重，使得台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.54％下調至12.45％，調降幅度為0.09百分點、在「MSCI亞洲除日本指數」權重由 14.13％下調至14.09％，調降幅度為0.04百分點，在「MSCI全球市場指數」權重持平為1.56％。以「MSCI 全球新興市場指數」來看，台股在近六次MSCI調整連續被下調權重。

高晶萍表示，此次MSCI調整權重，台股在MSCI全球股票指數維持不變，只調整新興市場指數跟亞洲除日本以外指數，分別減少0.09百分點與0.04百分點，主要是因為MSCI調高了中國跟俄羅斯的權重所致，影響不大。

據證期局初步估算，大約流出2億多美金，只占整個外資持有台股的市值約0.04％，對台股沒有重大影響，但證期局仍會持續密切注意國際資金的發展。

(工商 )